В Саранске маленький ребенок упал в канализационный люк

Днем 31 августа в Пролетарском районе Саранска в люк упала маленькая девочка

О происшествии сообщили очевидцы, выложившие видео в соцсети. Так, судя по видеозаписи из группы "Привет, сейчас, Саранск", инцидент произошел днем недалеко от остановки "Зеленая Поляна".

Предположительно, девочка наступила на незакрепленную крышку люка и упала вниз на глазах у матери. Спасти ребенка помог один из прохожих. На место происшествия были вызваны "скорая помощь" и полиция.

Напомним, что буквально днем раньше двое детей пострадали в ДТП на дорогах республики.

Автор видео - Елена Измалкина, фото - скриншот видео