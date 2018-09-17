В Мордовии бык растерзал 66-летнего мужчину

В Мордовии 66-летний мужчина погиб в результате нападения быка.

Трагедия произошла днем 15 сентября в Старошайговском районе. По предварительной информации, 66-летний мужчина пришел на сельскохозяйственное предприятие, чтобы навестить своего знакомого. Ранее гражданин работал на данном предприятии.

Когда мужчина шел по территории предприятия, на него внезапно напал бык. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия.

Сотрудники следственных органов в настоящее время проводят проверку по данному факту.

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Республике Мордовия.

Стоит упомянуть, что другой несчастный случай в Мордовии произошел 11 сентября в Зубово-Полянском районе. 29-летний рыбак погиб, задев удочкой провода высоковольтной линии электропередач.

Источник: mordovia.sledcom.ru