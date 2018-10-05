В Саранске проводится проверку по факту падения ребенка в канализационный люк

В Саранске сотрудники следственных органов проводят проверку по факту падения малолетней девочки в канализационный люк.

Инцидент произошел днем 31 августа нынешнего года. 5-летняя девочка, находясь возле остановки общественного транспорта «Зеленая поляна», упала в канализационный люк. Прохожий вытащил девочку. Пострадавшая была доставлена в одну из городских больниц. Медики диагностировали у ребенка ушибы передней брюшной стенки, мягких тканей головы и грудной клетки.

Пролетарский межрайонный следственный отдел Следственного управления Следственного комитета России по Республике Мордовия возбудил уголовное дело по данному факту.

В данный момент проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств инцидента. Кроме того, будет дана оценка действиям или же бездействию лиц, которые несут ответственность за установку, содержание и эксплуатацию канализационного люка.

Источник: mordovia.sledcom.ru