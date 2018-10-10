В Мордовии сгорел автомобиль Chevrolet Lacetti

Днем 9 октября в деревне Дудниково Теньгушевского района Мордовии загорелся автомобиль. Собственник загоревшегося транспортного средства – 30-летний мужчина.

Сообщение о возгорании поступило в пожарную часть в 15:26. На пожар выехали сотрудники ПЧ-24. В результате пожара автомобиль 2008 года выпуска оказался поврежденным на площади 5 кв. метров.

Причины пожара устанавливаются.

Отметим, что в тот же день, 9 октября, произошел серьезный пожар в другом районе Мордовии - Краснослободском. В результате пожара в селе Заречная Лосевка площадь распространения огня составила 142 кв. метра - сгорел нежилой дом и надворные постройки.

Источник: ГИОД ГУ МЧС России по РМ