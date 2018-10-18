У рынка «Заречный» на Химмаше сбили пенсионерку

Утром 17 октября в Октябрьском районе Саранска произошло ДТП, в котором пострадала пожилая женщина.

Происшествие случилось в 8:30 у дома №50/5 по улице Косарева. Женщина шла по парковочной площадке к рынку, и здесь на пешехода совершил наезд автомобиль «Рено Логан».

О тяжести полученных травм пострадавшей информации пока нет. В рамках возбужденного уголовного дела об административном нарушении проводится проверка.

Напомним, днем ранее в Саранске на ул. Короленко в ДТП с участием двух иномарок пострадала женщина.