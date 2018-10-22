Стал известен виновник ДТП с тремя погибшими в Ичалковском районе

Стал известен виновник произошедшего в Ичалковском районе ДТП, в результате которого погибли три человека.

Трагедия произошла вечером 19 октября на 52-м километре дороги, соединяющей Саранск и Большое Игнатово. Водитель автомобиля марки Renault, совершая обгон, выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль марки BMW.

От полученных телесных повреждений оба водителя и пассажир Renault скончались на месте ДТП. Ещё одна участница аварии, находившаяся в салоне Renault, была госпитализирована в реанимационное отделение ГБУЗ РМ «Ичалковская МБ».

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту данного ДТП.

Источник: гибдд.рф