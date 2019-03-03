В Мордовии воспитательница детского сада избила няню

В Ардатовском районе подрались две сотрудницы детского сада.

Не совсем обычный инцидент произошел в селе Баево. Драку в детском саду нельзя назвать таким уж редким явлением, но это касается только тех случаев, когда силами меряются дети, которые в силу определенных возрастных особенностей не понимают, что конфликтную ситуацию можно устранить без применения силы. В селе Баево всё произошло совсем иначе. В данном случае дети никакого отношения к выяснению отношений посредством применения силы не имели. Кулачные бои устроили воспитательница и няня.

Коллеги женщин вызвали полицейских. Прибывшие на место инцидента стражи порядка остановили драку. По предварительным данным, ссора, которая постепенно переросла в кулачные бои, произошла из-за того, что воспитательница упрекнула няню в плохой работе. Кто из участников конфликта решил доказать свою правоту силовым путем, не уточняется.

Известно, что няня была доставлена в больницу. Женщина получила многочисленные синяки и ссадины.

По информации «Известий Мордовии».

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