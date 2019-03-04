Футбольный клуб «Мордовия» со счетом 1:3 проиграл ФК «Тамбов»

Футбольный клуб «Мордовия» со счетом 1:3 уступил победу ФК «Тамбов».

Указанный матч прошел 3 марта на стадионе «Мордовия Арена». Игру посетили более 3 тыс. зрителей.

На 52-й минуте матча первый мяч в ворота мордовской команды отправил Дмитрий Чистяков. Спустя четыре минуты второй гол на счет «Тамбова» записал Хызыр Аппаев. На 63-й минуте матча третий мяч в ворота мордовской команды отправил Антон Килин. На последних минутах игры единственный гол на счет «Мордовии» записал Филипп Дворецков.

По информации пресс-службы ФК «Мордовия».

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Источник: fc-mordovia.ru