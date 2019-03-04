Житель Саранска пропал без вести, уехав на заработки в Москву

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают жителя Саранска, который пропал без вести, уехав на заработки в Москву.

Козлов Артем Владимирович 2000 года рождения, проживающий в Саранске, уехал на заработки в Москву. С 24 февраля молодой человек перестал выходить на связь с родными и близкими.

Все, кто владеет какой-либо информацией о том, где в настоящее время находится разыскиваемый житель Саранска, могут сообщить необходимые сведения по телефонам: 8(8342) 25-19-56, 29-77-88, 29-77-61 или 02.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф