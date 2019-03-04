Юные каратисты из Мордовии удачно выступили на соревнованиях в Подольске

Каратисты из Мордовии успешно выступили на соревнованиях в Подольске.

Недавно в Подольске завершился фестиваль по карате-кекусинкай. Мордовию на данных соревнованиях представляли воспитанники клубов «Скорпион» и «Сантин».

Шесть представителей Мордовии, среди которых Александр Киревичев, Дмитрий Кулясов, Андрей Горячев, Александр Лыткин, Сергей Таныгин и Александр Плигин, одержали победы в своих возрастных категориях.

По информации «Известий Мордовии».

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