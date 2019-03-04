В Саранске иномарка сбила 80-летнего пенсионера на пешеходном переходе

В Саранске 80-летний пенсионер попал под колёса иномарки на пешеходном переходе.

Инцидент произошел утром 1 марта на территории Октябрьского района города. По предварительной информации, 58-летний мужчина, находившийся за рулем легкового автомобиля марки «Ниссан-Альмера», двигаясь по улице Александра Невского, из-за невнимательности допустил наезд на 80-летнего пенсионера, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавший доставлялся в ГБУЗ РМ «РКБ им. С.В. Каткова», где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что в Мордовии водитель грузовика устроил массовое ДТП, в котором пострадал 50-летний пешеход.

Источник: гибдд.рф