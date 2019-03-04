В Саранске пройдут соревнования по дайвингу и классическим ластам

В Саранске в скором времени пройдут открытый чемпионат и первенство Мордовии по подводному спорту в дисциплине дайвинг, а также городское первенство по плаванию в классических ластах.

Дворец водных видов спорта станет местом проведения указанных соревнований. Состязания будут проводиться 9 и 10 марта.

Участниками соревнований станут воспитанники спортивного центра «Старт», юные спортсмены бассейна «Студенческий», ученики школ Саранска, а также спортсмены из Московской и Нижегородской областей.

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Источник: info-rm.com