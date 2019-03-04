Пётр Тултаев поручил организовать поход в театр для всех муниципальных служащих

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев 3 марта посетил фестиваль под названием «Играй, гармонь!».

Градоначальник сообщил, что его впечатлила игра одного из самых юных участников фестиваля, которым является Максим Пестряков. Глава городской администрации отметил, что мальчик виртуозно владеет инструментом. Пётр Тултаев поручил подчиненным узнать, откуда приехал ребенок, а также заявил о готовности подарить ему одну из своих гармоней.

Кроме того, градоначальник упрекнул работников городской администрации в том, что они не ходят на концерты и не посещают театральные постановки. Пётр Тултаев напомнил чиновникам, что из-за отсутствия интереса к культурной жизни они могут духовно зачерстветь. Также градоначальник посоветовал подчиненным посетить спектакль «Мои любимые тётки», отдельные эпизоды которого посвящены чиновникам. Помимо этого, Пётр Тултаев распорядился организовать поход в театр для всех муниципальных служащих.

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Источник: adm-saransk.ru