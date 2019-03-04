В Саранске отпразднуют Масленицу

На протяжении нынешней недели в Саранске будут проводиться мероприятия, посвященные празднованию Масленицы.

Основные мероприятия будут проведены 9 и 10 марта. В субботу гулянья пройдут в Октябрьском и Ленинском районах. В воскресенье празднование состоится в парке культуры и отдыха им. А.С. Пушкина и парке Пролетарского района.

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев распорядился сделать развлекательную программу интересной не только для основных площадок, но и для микрорайонов. Также градоначальник поручил позаботиться о достаточном количестве точек по продаже блинов, дабы горожане не стояли в очередях.

Ранее сообщалось, что Пётр Тултаев поручил организовать поход в театр для всех муниципальных служащих.

Источник: adm-saransk.ru