В Саранске управляющие компании наказывают за несвоевременную уборку

На прошлой неделе в Саранске было составлено 6 протоколов за нарушение правил благоустройства.

Административно-техническая инспекция Саранска на протяжении минувшей недели привлекла к административной ответственности три управляющие компании за несвоевременную уборку входных групп. Ещё три управляющие компании были привлечены к административной ответственности за несвоевременную уборку сосулек и наледи с крыш многоквартирных домов.

Некоторые управляющие компании обращаются в суд, желая опротестовать постановления инспекции, объясняя это тем, что вследствие несвоевременной уборки никто не пострадал, а это значит, что повода для привлечения к административной ответственности нет. Данная аргументация не является обоснованной.

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Источник: adm-saransk.ru