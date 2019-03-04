В Краснослободском районе горел жилой дом

В Краснослободском районе пожарные ликвидировали возгорание жилого дома.

Утром 3 марта на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Сивинь. Загорелся жилой дом №50, расположенный по адресу – улица Пролетарская. Огонь охватил постройку на площади 12 квадратных метров.

По предварительным данным, во время пожара никто не пострадал.

В настоящее время специалисты выясняют, по какой причине произошло возгорание жилого дома.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.

Ранее сообщалось, что в Саранске горела машина такси.

Источник: 13.mchs.gov.ru