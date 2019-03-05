В Рузаевке 46-летний автомобилист из-за невнимательности устроил массовое ДТП

В Рузаевке по вине 46-летнего автомобилиста, проявившего невнимательность, произошло массовое ДТП.

ДТП произошло ранним утром 4 марта на улице Калинина. По предварительной информации, 46-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Шевроле-Нива», по причине невнимательности врезался в остановившийся впереди автомобиль марки «Рено-Сандеро». После этого второе транспортное средство въехало в автомобиль марки ВАЗ-21053, а машина виновника ДТП оказалась на встречной полосе, где столкнулась с автомобилем марки ВАЗ-21101.

31-летний водитель ВАЗ-21101 доставлялся в НУЗ «Узловая больница на ст. Рузаевка, г. Рузаевка, РМ», где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что Саранске пьяный автомобилист протаранил машину под управлением мужчины, лишенного прав.

Источник: гибдд.рф