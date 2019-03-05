6 марта в Саранске несколько домов останутся без воды

В Саранске 6 марта жильцы нескольких домов на некоторое время останутся без воды.

Причиной временного прекращения водоснабжения являются работы на трубопроводе по улице Осипенко. Подача воды будет остановлена в 09:00. Водоснабжение будет восстановлено после завершения работ.

Без воды 6 марта останутся следующие дома: №№1, 3, 5, 7, 11, 13 по улице Крылова, №№4, 5, 7 по улице Студенческой, №№ 81, 81а, 83, 83а, 87 по улице Осипенко.

Жильцам указанных домов рекомендовано заранее запастись водой.

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Источник: vksar.ru