В Саранске водитель иномарки сбил женщину на пешеходном переходе

В Саранске 42-летняя женщина попала под колёса иномарки на пешеходном переходе.

Указанное происшествие произошло утром 4 марта на территории Ленинского района города. По предварительной информации, 46-летний мужчина, находившийся за рулем легкового автомобиля марки «Ниссан-Альмера», во время движения по улице Полежаева проявил невнимательность, вследствие чего транспортное средство совершило наезд на 42-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшая была доставлена в ГБУЗ РМ «МРЦКБ». После оказания необходимой медицинской помощи женщина была отпущена домой.

Ранее сообщалось, что в Рузаевке 46-летний автомобилист из-за невнимательности устроил массовое ДТП.

Источник: гибдд.рф