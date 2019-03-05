В Мордовии осудили серийного маньяка

В Мордовии суд вынес приговор в отношении 60-летнего жителя Лямбирского района, который изнасиловал семерых пожилых женщин.

Преступления были совершены в период с сентября 2016 года по июнь минувшего года. Возраст жертв насильника составляет от 63 до 74 лет. Преступления осужденный совершал в Саранске, а также на территории Лямбирского, Ромодановского и Краснослободского районов.

Во время совершения насильственных половых актов преступник закрывал своё лицо платком, дабы жертвы не смогли его опознать. Также мужчина высказывал угрозы убийством и демонстрировал женщинам имевшиеся при себе предметы, среди которых нож, топор и гвоздодер.

Решением суда в отношении насильника была избрана мера наказания в виде 8 лет и 6 месяцев лишения свободы.

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Источник: 13.мвд.рф