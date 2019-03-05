Житель Саранска пырнул ножом студента-иностранца

В Саранске 19-летний местный житель во время ссоры в кальянной пырнул ножом 27-летнего иностранного студента.

Инцидент произошел в кальян-баре. Две компании молодых людей проводили время в указанном заведении. В определенный момент между данными компаниями вспыхнула ссора. В процессе выяснения отношений 19-летний учащийся одного из техникумов Саранска несколько раз ударил ножом в живот 27-летнего гражданина другого государства, который является студентом одного из университетов Мордовии.

Пострадавший был доставлен в реанимационное отделение одной из больниц Саранска.

19-летний парень был задержан. Стражи порядка возбудили уголовное дело в отношении молодого человека.

Ранее сообщалось, что в Мордовии осудили серийного маньяка.

Источник: 13.мвд.рф