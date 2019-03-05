В Рузаевке в результате ДТП пострадали два человека

В Рузаевке произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.

Происшествие произошло вечером 4 марта по адресу – Школьный бульвар. По предварительной информации, 31-летний гражданин, который находился за рулем автомобиля марки «Шевроле», не уступил дорогу двигавшемуся во встречном направлении автомобилю марки «Ниссан», вследствие чего транспортные средства столкнулись.

Оба автомобилиста получили телесные повреждения различной степени тяжести.

В отношении водителя «Шевроле» были составлены административные материалы.

По информации отдела пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф