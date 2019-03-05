В Большеберезниковском районе в ДТП пострадал 39-летний мужчина

В Большеберезниковском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал 39-летний мужчина.

ДТП произошло поздним вечером 4 марта на 58-м километре дороги, которая соединяет Саранск, Большие Березники и Дубенки. По предварительным данным, 35-летний гражданин, который находился за рулем легкового автомобиля марки ВАЗ-2110, в определенный момент движения потерял контроль над управлением, по причине чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет, а после этого опрокинулось.

Пострадал 39-летний пассажир легковушки. Мужчина доставлялся в ГБУЗ РМ «Комсомольская МБ», где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф