Неизвестные мошенники лишили одно из предприятий Рузаевки крупной партии металла

В Рузаевке одно из местных предприятий лишилось денежных средств из-за неизвестных мошенников.

Недавно руководитель одного из предприятий Рузаевки заключил с компанией, зарегистрированной в Московской области, договор на поставку крупной партии металла для нужд возглавляемой им организации. Затем гражданин договорился с другой фирмой о доставке более 5,5 тонн металла в Рузаевку.

Перевозчик направил пострадавшему данные о транспортном средстве и водителе, выполняющем заказ. Автомобилист несколько раз связывался с руководителем предприятия и сообщал ему о месте своего нахождения, но до пункта назначения так и не доехал. На телефонные звонки водитель не отвечает.

Полицейские устанавливают личности мошенников, завладевших металлом.

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Источник: 13.мвд.рф