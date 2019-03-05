В Мордовии прокуратура добивается устранения нарушений антикоррупционного законодательства

В Краснослободском районе сотрудники прокуратуры добиваются устранения нарушений антикоррупционного законодательства.

Сотрудниками прокуратуры было установлено, что руководство ООО «Завод ПромМетИзделий» приняло на работу гражданку, ранее занимавшую должность государственного гражданского служащего, но сообщение о заключении трудового договора с данным работником по месту его прежней службы было направлено с грубыми нарушениями закона.

Генеральный директор указанной организации был привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей.

Прокуратура осуществляет контроль за устранением указанного нарушения.

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Источник: prokrm.ru