В одной из квартир Саранска горела мебель

В Саранске произошел пожар в квартире.

Указанное происшествие произошло 4 марта. Огонь вспыхнул в одной из квартир жилого дома №26, который расположен по адресу – улица Веселовского. Загорелась мебель.

По предварительной информации, в результате указанного пожара никто не пострадал.

В настоящее время специалисты выясняют, по какой причине загорелась мебель.

Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru