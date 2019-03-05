В одной из квартир Саранска горела мебель

В Саранске произошел пожар в квартире.
Указанное происшествие произошло 4 марта. Огонь вспыхнул в одной из квартир жилого дома №26, который расположен по адресу – улица Веселовского. Загорелась мебель.
По предварительной информации, в результате указанного пожара никто не пострадал.
В настоящее время специалисты выясняют, по какой причине загорелась мебель.
Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru