В Мордовии предприниматель пойдет под суд за уклонение от уплаты налогов

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении индивидуального предпринимателя, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов.

Сотрудниками следственных органов было установлено, что в период с 1 января по 30 июня 2017 года обвиняемый не предоставил в налоговый орган налоговые декларации по НДС за первый и второй кварталы указанного года. Индивидуальный предприниматель уклонился от уплаты налогов на сумму более 1 млн рублей.

В добровольном порядке обвиняемый возместил ущерб на сумму 352 тыс. рублей.

Материалы уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя находятся на рассмотрении Ичалковского районного суда.

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Источник: prokrm.ru