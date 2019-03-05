6 марта в Саранске ожидается штормовой ветер

В Саранске на 6 марта было объявлено оперативное предупреждение.

6 марта на территории Саранска ожидаются порывы ветра, скорость которых будет достигать 18 метров в секунду. Соответствующая информация была предоставлена Мордовским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Горожанам рекомендовано убрать хозяйственные вещи со дворов и балконов, а также сухие деревья, которые могут повредить жилище.

Автомобилистам желательно поставить машины в гаражи или же припарковать транспортные средства вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

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Источник: adm-saransk.ru