6 марта в Саранске ожидается штормовой ветер

В Саранске на 6 марта было объявлено оперативное предупреждение.
6 марта на территории Саранска ожидаются порывы ветра, скорость которых будет достигать 18 метров в секунду. Соответствующая информация была предоставлена Мордовским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Горожанам рекомендовано убрать хозяйственные вещи со дворов и балконов, а также сухие деревья, которые могут повредить жилище.
Автомобилистам желательно поставить машины в гаражи или же припарковать транспортные средства вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
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Источник: adm-saransk.ru