В Саранске бывшего полицейского осудили за превышение полномочий

В Саранске суд вынес приговор в отношении бывшего сотрудника правоохранительных органов, обвиняемого в превышении должностных полномочий.

В марте 2017 года осужденный, будучи сотрудником правоохранительных органов, превышая должностные полномочия, заставил жителя Саранска признаться в совершении кражи из автомобиля, чего последний на самом деле не совершал. В итоге горожанин был привлечен к уголовной ответственности.

Решением суда в отношении бывшего сотрудника правоохранительных органов была избрана мера наказания в виде 1 года лишения свободы условно.

Ранее сообщалось, что в Мордовии осудили серийного маньяка.

Источник: mordovia.sledcom.ru