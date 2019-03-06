В Саранске разыскивается женщина, подозреваемая в краже кошелька

В Саранске сотрудники правоохранительных органов разыскивают женщину, которая подозревается в краже кошелька у посетительницы одного из магазинов города.

Днём 2 марта в магазине, расположенном по адресу – улица Полежаева, неизвестная гражданка похитила из сумки одной из покупательниц кошелек, внутри которого находились денежные средства и банковская карта.

Подозреваемая была одета в черную куртку со вставками из меха и черные сапоги. На голове женщины была вязаная шапка черного цвета с помпоном.

Все, кто что-либо знает о разыскиваемой гражданке, могут сообщить необходимую информацию по телефонам: 8(8342) 29-84-03, 8-917-074-77-22 или 02.

Ранее сообщалось, что житель Саранска пропал без вести, уехав на заработки в Москву.

Источник: 13.мвд.рф