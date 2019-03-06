В Саранске водитель легковушки сбил двух женщин на пешеходном переходе

В Саранске водитель легкового автомобиля сбил двух женщин на пешеходном переходе.

Происшествие произошло вечером 5 марта на территории Октябрьского района города. На улице Косарева 27-летний парень, находившийся за рулем легкового автомобиля марки «Лада-Приора», совершил наезд на двух женщин 31- и 69-летнего возраста, которые пересекали проезжую часть по пешеходному переходу.

Пострадавшие доставлялись в ГБУЗ РМ МРЦКБ. После оказания необходимой медицинской помощи женщины были отпущены домой.

Ранее сообщалось, что в Саранске 23-летний автомобилист устроил ДТП с пострадавшим.

Источник: гибдд.рф