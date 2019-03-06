В Саранске сотрудника художественной мастерской ограбил мошенник

В Саранске неизвестный мошенник лишил денежных средств сотрудника художественной мастерской.

Недавно сотруднику художественной мастерской позвонил ранее незнакомый ему гражданин, который представился работником одной из крупнейших компаний Саранска и попросил изготовить рекламную вывеску. После этого незнакомец предложил пострадавшему встретиться в офисе, дабы обсудить детали заказа. После того, как сотрудник художественной мастерской согласился приехать в офис, якобы работник компании попросил его по пути купить конфеты и шампанское, а также положить на указанные им три номера телефонов 8 тыс. рублей.

Пострадавший выполнил указанные просьбы и приехал в офис, где узнал о том, что на самом деле никто из сотрудников компании, от имени которой действовал мошенник, рекламную вывеску не заказывал.

Полицейские проводят проверку по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф