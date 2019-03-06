Доверчивая жительница Саранска лишилась денег, поверив неизвестному мошеннику

В Саранске 34-летняя рабочая одного из предприятий лишилась денежных средств, поверив неизвестному мошеннику, который представился работником банка.

Недавно указанной гражданке позвонил неизвестный мужчина. Незнакомец представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что мошенники пытаются похитить деньги со счета женщины. После этого якобы работник финансовой организации попросил горожанку предоставить ему персональные данные её банковской карты, дабы предотвратить попытку кражи денежных средств.

Пострадавшая предоставила незнакомцу необходимую информацию, хотя при попытке отправить смс-сообщение с секретными цифрами получила уведомление от службы безопасности банка о недопустимости подобных действий. Затем горожанка узнала, что с её банковского счета были списаны денежные средства в сумме 14,7 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что неизвестный мошенник ограбил 40-летнего жителя Мордовии.

Источник: 13.мвд.рф