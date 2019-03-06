Житель Саранска несколько раз ударил ножом приятеля во время ссоры

В Саранске 45-летний местный житель во время попойки несколько раз ударил ножом своего 38-летнего собутыльника.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить, что 45-летний гражданин гостил у своего 38-летнего приятеля, проживающего в одной из квартир дома, расположенного по адресу – улица Попова. Мужчины распивали алкогольные напитки. В ходе пойки между собутыльниками вспыхнула ссора. В процессе выяснения отношений старший участник конфликта схватил в руки кухонный нож и несколько раз ударил им приятеля в спину. После этого подозреваемый вызвал медиков, испугавшись за жизнь пострадавшего.

38-летний мужчина был госпитализирован в одну из больниц Саранска.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело. Причину ссоры мужчина вспомнить не может.

Ранее сообщалось, что житель Саранска пырнул ножом студента-иностранца.

Источник: 13.мвд.рф