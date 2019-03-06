В Саранске горел дом

В Саранске пожарные ликвидировали возгорание дома.

Указанное происшествие произошло утром 5 марта на территории посёлка Николаевка. Огонь вспыхнул в доме №60, который расположен по адресу – улица Первомайская. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 2 квадратных метра.

По предварительной информации, в результате возгорания никто не пострадал.

В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось, что в одной из квартир Саранска горела мебель.

Источник: 13.mchs.gov.ru