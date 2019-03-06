В Саранске горел дом

В Саранске пожарные ликвидировали возгорание дома.
Указанное происшествие произошло утром 5 марта на территории посёлка Николаевка. Огонь вспыхнул в доме №60, который расположен по адресу – улица Первомайская. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 2 квадратных метра.
По предварительной информации, в результате возгорания никто не пострадал.
В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
Ранее сообщалось, что в одной из квартир Саранска горела мебель.
Источник: 13.mchs.gov.ru