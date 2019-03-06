В Мордовии психологи работают с молодыми сотрудниками ФСИН

Психологи психологической лаборатории исправительной колонии №6 УФСИН РФ по Мордовии проводят работу по адаптации вновь принятых на службу сотрудников.

Главными задачами в процессе психологической подготовки молодых сотрудников являются следующие: вооружение молодого специалиста психологическими знаниями; развитие профессионально-психологической ориентированности молодого сотрудника; развитие у молодого сотрудника профессионально-психологических качеств; формирование умения учитывать психологические условия эффективности выполнения профессиональных действий; формирование умения психологически эффективно пользоваться речью, мимикой и жестами; формирование умения пользоваться психологическими приемами.

Необходимо отметить, что быстрая и успешная адаптация молодых сотрудников в коллективе способствует личностному и профессиональному росту.

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Источник: 13.fsin.su