В Мордовии полицейские провели операцию «Полиция и дети»

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов подвели итоги проведения оперативно-профилактического мероприятия под названием «Полиция и дети».

Указанное мероприятие проводилось в период с 18 по 22 февраля.

В ходе проведения операции сотрудники правоохранительных органов выявили два преступления, которые были совершены несовершеннолетними гражданами. Кроме того, стражами порядка было зафиксировано 42 административных правонарушения, совершенных несовершеннолетними.

Также во время проведения операции сотрудники правоохранительных органов выявили двух безнадзорных подростков.

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Источник: 13.мвд.рф