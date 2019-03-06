В Атяшево загорелся дом

В Атяшево произошло возгорание дома.
Ранним утром 5 марта на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о том, что на улице Молодежной загорелся дом. К моменту приезда пожарных огонь успел охватить постройку на площади 25 квадратных метров.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
В настоящее время специалисты выясняют, по какой причине произошло возгорание дома.
Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
Ранее сообщалось, что в одной из квартир Саранска горела мебель.
Источник: 13.mchs.gov.ru