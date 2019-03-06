В Атяшево загорелся дом

В Атяшево произошло возгорание дома.

Ранним утром 5 марта на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о том, что на улице Молодежной загорелся дом. К моменту приезда пожарных огонь успел охватить постройку на площади 25 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

В настоящее время специалисты выясняют, по какой причине произошло возгорание дома.

Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось, что в одной из квартир Саранска горела мебель.

Источник: 13.mchs.gov.ru