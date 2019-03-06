В Мордовии сотрудники ФСИН сыграли в мини-футбол со студентами

Команда сотрудников следственного изолятора №2 УФСИН РФ по Мордовии сыграла в мини-футбол со сборной командой студентов Рузаевского железнодорожно-промышленного техникума и Рузаевского политехнического техникума.

Рузаевский физкультурно-оздоровительный комплекс стал местом проведения указанного матча.

Игра выдалась весьма напряженной. Опасные моменты неоднократно возникали у обеих команд. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу команды сотрудников следственного изолятора.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su