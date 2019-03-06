В Мордовии проводится проверка по факту обрушения крыши школы

В Мордовии сотрудники следственных органов проводят проверку по факту обрушения школьной крыши.

Крыша обрушилась над крыльцом в общеобразовательной школе, расположенной на территории Рузаевки. По предварительной информации, рассматриваемый инцидент произошел по причине скопления льда и снега.

В результате обрушения крыши никто не пострадал.

В данный момент сотрудники следственных органов проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, выявление причин обрушения крыши, а также лиц, по вине которых это произошло.

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Источник: mordovia.sledcom.ru