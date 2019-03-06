В одной из колоний Мордовии прошло мероприятие, посвященное Дню писателя

В исправительной колонии №14 УФСИН РФ по Мордовии прошло мероприятие, посвященное Дню писателя.

Осужденные подготовили информацию о жизни и творчестве известных писателей. Посетители указанного мероприятия ознакомились с самыми главными этапами жизни и творчества всемирно известных литераторов.

Кроме того, были презентованы театрализованные зарисовки из произведений И.А. Крылова, А.П. Чехова, стихотворений А.А. Ахматовой.

По информации, опубликованной пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su