Ранее судимая жительница Мордовии украла деньги у своей подруги

В Инсарском районе суд вынес приговор в отношении местной жительницы, которая украла деньги у своей подруги.

2 декабря прошлого года гражданка Акимова, находясь в доме вместе со своей приятельницей, заметила торчащую из левого кармана кофты последней денежную купюру номиналом 5 тыс. рублей. Осужденная похитила данную банкноту и после этого оперативно покинула место преступления.

Ранее у гражданки Акимовой уже были проблемы с законом.

Решением суда в отношении злоумышленницы была избрана мера наказания в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы.

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Источник: insarsky.mor.sudrf.ru