В Саранске сотрудники ГИБДД провели операцию «Кольцо»

В Саранске сотрудники Госавтоинспекции провели оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Кольцо».

На протяжении двух первых месяцев нынешнего года на перекрестках с кольцевым движением, расположенных в Саранске, произошло 23 ДТП. В результате данных аварий никто не пострадал.

За несколько часов проведения рейдовых мероприятий сотрудники Госавтоинспекции выявили несколько десятков нарушителей. В отношении данных автомобилистов были составлены административные протоколы.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось, что в Мордовии полицейские провели операцию «Полиция и дети».

Источник: гибдд.рф