В Мордовии после вмешательства прокуратуры медикам выплатили задолженность по зарплате

В Ковылкинском районе после вмешательства прокуратуры 655 работникам медицинского учреждения была выплачена задолженность по заработной плате в размере более 8,8 млн рублей.

Сотрудниками прокуратуры было установлено, что 655 работников межрайонной больницы не получили заработную плату за декабрь прошлого года и январь нынешнего года. В итоге образовалась задолженность по зарплате в размере более 8,8 млн рублей.

Главному врачу ГБУЗ РМ «Ковылкинская межрайонная больница» было внесено представление об устранении нарушения трудового законодательства.

После вмешательства прокуратуры задолженность по зарплате была погашена в полном объеме.

Главный врач межрайонной больницы был оштрафован на 10 тыс. рублей.

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Источник: prokrm.ru