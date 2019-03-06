В Мордовии работники одного из региональных министерств нарушили антикоррупционный закон

В Мордовии нескольких должностных лиц регионального министерства финансов привлекли к ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства.

Сотрудниками прокуратуры было установлено, что один из сотрудников указанного министерства скрыл информацию о наличии в собственности транспортного средства, ряд работников скрыли сведения о своих доходах и доходах супругов не по месту службы и наличии банковских счетов в кредитных организациях.

Кроме того, один из сотрудников регионального министерства финансов допустил нарушения при предоставлении сведений о расходах.

11 должностных лиц министерства были привлечены к дисциплинарной ответственности.

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Источник: prokrm.ru