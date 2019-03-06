Два жителя Саранска пойдут под суд за создание подставных юридических лиц

В Саранске предстанут перед судом два местных жителя, которые обвиняются в создании подставных юридических лиц.

В 2017 году 28-летний житель Саранска за денежное вознаграждение в размере 15 тыс. рублей передал свой паспорт для регистрации юридического лица, не планируя осуществлять руководство. В общей сложности на горожанина было оформлено 3 юридических лица, которыми он не руководил.

48-летний житель Саранска в 2017 году также за денежное вознаграждение передал свой паспорт для создания подставного юридического лица.

Материалы уголовных дел в отношении обвиняемых находятся на рассмотрении Пролетарского районного суда Саранска.

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Источник: prokrm.ru