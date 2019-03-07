Полицейские изъяли марихуану у 55-летнего жителя Мордовии

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов изъяли марихуану у 55-летнего местного жителя.

Сотрудники правоохранительных органов во время личного досмотра 55-летнего рабочего одного из предприятий Мордовии обнаружили и конфисковали пакетик с марихуаной, масса которого превышает 19 грамм.

Полицейские возбудили уголовное дело по данному факту. Ранее 55-летний гражданин был судим за незаконный оборот наркотиков.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф