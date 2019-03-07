В Мордовии дорожники ответят за гололёд, ставший причиной ДТП

В Мордовии дорожники понесут ответственность за перевернувшийся по их вине кроссовер.

26-летний гражданин, который находился за рулем кроссовера марки «Ниссан-Кашкай», на одном из участков дороги, соединяющей Комсомольский и Ардатов, из-за гололёда не смог справиться с управлением, вследствие чего транспортное средство опрокинулось.

В результате ДТП машина получила повреждения. Водитель кроссовера не пострадал.

В отношении ГКУ «Управление дорог по Республике Мордовия» было возбуждено дело об административном правонарушении.

По информации «Известий Мордовии».

Ранее сообщалось, что в Саранске 23-летний автомобилист устроил ДТП с пострадавшим.