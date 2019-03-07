В Саранске горел мусор

В Саранске произошло возгорание мусора.
Вечером 6 марта на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о том, что на территории Октябрьского района города произошел пожар. Возле дома №9, который расположен по адресу – улица Минская, загорелся мусор. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 10 квадратных метров.
По предварительной информации, в результате указанного пожара никто не пострадал.
В настоящее время специалисты выясняют, что стало причиной возгорания мусора.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
Ранее сообщалось, что в Атяшево горел дом.
Источник: 13.mchs.gov.ru