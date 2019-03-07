В Мордовии дети поздравили сотрудниц ФСИН с Международным женским днем

Воспитанники Ширингушской школы–интерната в канун празднования 8 Марта с концертом посетили исправительную колонию №2 УФСИН РФ по Мордовии.

В рамках концерта дети исполнили песни, стихи, частушки, а также представили хореографические номера.

Начальник упомянутого исправительного учреждения Елена Позднякова поздравила женскую часть коллектива с наступающим праздником и выразила гостям огромную благодарность за концерт.

После завершения праздничного мероприятия для детей было организовано чаепитие.

Также читайте о том, что в Мордовии сотрудники ФСИН сыграли в мини-футбол со студентами.

Источник: 13.fsin.su